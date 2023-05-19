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Сілва – автор найкращого голу тижня у Лізі чемпіонів

Сьогодні 14:40 249 0
Сілва – автор найкращого голу тижня у Лізі чемпіонів
#Бернарду Сілва, #Манчестер Сіті

Джерело - Чемпіон.

Півзахисника Манчестера Сіті Бернарда Сілву визнано автором кращого голу ігрового тижня в Лізі чемпіонів.

Хавбек відзначився дублем у півфіналі у відповідь з Реалом (4:0). Уболівальники визнали найкращим його перший гол у матчі, який португалець забив у ближній верхній кут воріт після передачі Кевіна Де Брейне.

Манчестер Сіті зіграє з Інтером у фіналі Ліги чемпіонів. Вирішальний матч турніру відбудеться 10 червня.

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