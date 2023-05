Сілва – автор найкращого голу тижня у Лізі чемпіонів

Півзахисника Манчестера Сіті Бернарда Сілву визнано автором кращого голу ігрового тижня в Лізі чемпіонів.

Хавбек відзначився дублем у півфіналі у відповідь з Реалом (4:0). Уболівальники визнали найкращим його перший гол у матчі, який португалець забив у ближній верхній кут воріт після передачі Кевіна Де Брейне.

Álvarez, Bernardo Silva or Lautaro? 🤔



Pick your goal of the week 👇 #UCLGOTW || @Heineken