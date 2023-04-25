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Циганик роз'яснив ситуацію з головним тренером Динамо

Мірча Луческу може влітку повернутися у Динамо
Сьогодні 15:24 648 0
Циганик роз'яснив ситуацію з головним тренером Динамо
#Динамо Київ, #Мірча Луческу, #Чемпіонат України, УПЛ, #Ігор Циганик, #Олександр Шовковський

Джерело - Чемпіон.

Майбутнє Олександра Шовковського у Динамо залежить від результатів команди.

Про це розповів журналіст Ігор Циганик.

"Ще перед матчем з Шахтарем я знав, що Луческу готується до операції. Його хвороба вимагає термінового втручання, щоб потім, за можливості, повернутися до роботи в київському клубі.

Шовковський останнім часом дуже зблизився з Луческу. Легенда Динамо – це та людина, яка зараз має підхопити клубний прапор. Чи залишиться Шовковський тренером Динамо, коли піде Луческу? Тут дуже цікава історія.

Наразі рішення таке, що Мірча робить операцію, проходить реабілітацію і на літо повертається до роботи в Динамо. Шовковський буде виконувачем обов'язків тренера до закінчення чемпіонату. Після матчу з Шахтарем президент киян прийшов і оголосив про це футболістам, сказавши, що здоров'я Луческу залежить від них. Що вони повинні все зробити, щоб він швидше реабілітувався і т. д.

Зараз не стоїть питання про те, чи залишиться Шовковський тренером Динамо чи ні. Абсолютно. Але якщо з ним команда успішно відіграє цей відрізок – він буде наступником Луческу. Все залежить від нього. Якщо буде позитив, це станеться. Якщо ні – тоді буде пошук тренера. Але це лише третій варіант розвитку ситуації. Можуть шукати як за кордоном, так і в Україні", – розповів Циганик.

Нагадаємо, головний тренер Динамо Мірча Луческу, не чекаючи закінчення сезону, має намір зробити операцію

У румуна розвинувся коксартроз, хронічне захворювання, що проявляється ураженням кульшового суглоба.

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