Гол Андрієвського приніс Динамо нічию в матчі з Шахтарем у 22 турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 22 квітня, Динамо та Шахтар зіграли внічию в межах 22-го туру української Прем'єр-ліги.
Матч завершився з рахунком 1:1. На гол Тараса Степаненка відповів Олександр Андрієвський влучним ударом зі штрафного.
Чемпіонат України - УПЛ
22 тур, 22 квітня
Динамо Київ - Шахтар Донецьк 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 12 Степаненко, 1:1 - 82 Андрієвський
Склади команд:
Динамо Київ: Нещерет, Вівчаренко, Дячук, Сирота, Тимчик, Андрієвський, Сидорчук, Волошин (Гармаш 75), Буяльський (Царенко 75), Беніто, Ванат (Рамірес 75)
Запасні: Моргун, Боль, Кабаєв, Шепелєв, Перріс, Діалло, Дубінчак, Рамадані
Шахтар Донецьк: Трубін, Матвієнко, Ракіцький (Михайліченко, 60), Бондар, Конопля – Степаненко, Судаков, Джурасек (Назарина, 61), Бондаренко, Гочолеішвілі (Швед 75), Траоре (Сікан 75)
Запасні: Шевченко, Пятов, Корнієнко, Тотовицький, Топалов, Очеретько, Борячук, Келсі
Попередження: Джурашек 27, Ракицький 38, Бондаренко 55, Назарина 86, Михайліченко 87, Беніто 89
Напередодні Ворскла перемогла Металіст.
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