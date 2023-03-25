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Де Дзербі: Той талановитий Шахтар був командою моєї мрії

Сьогодні 16:19 103 0
Тренер Брайтона розповів про період роботи в Шахтарі
Де Дзербі: Той талановитий Шахтар був командою моєї мрії
#Брайтон, #Шахтар, #Роберто Де Дзербі

Джерело - Il Messaggero.

До повномасштабного вторгнення росії в Україну в донецького Шахтаря були умови вийти на міжнародний рівень.

Про це завив колишній тренер "гірників" Роберто Де Дзербі.

"Я працював над великим проєктом. Той талановитий та молодий Шахтар був командою моєї мрії. Були умови для виходу й на міжнародний рівень. Це все було стерто бомбами. Війна породила подив, здивування, неспокій".

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"Моє покоління ніколи не стикалося з такою суворою реальністю. Для нас війна – це розповіді наших бабусь і дідусів, а я побачив її перед собою з її жахами. Це важко пояснити. Ви поринаєте в кошмар. До повномасштабного вторгнення у клубі нам казали, що це просто гра, армреслінг, щоб розім’яти м’язи, що в підсумку нічого не станеться".

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"Але я стежив за італійським телебаченням і мав інше сприйняття. Коли почали поширюватися зображення російських танків, скупчених на кордонах, я боявся найгіршого. Жорстокі виступи путіна проти України змусили мене зрозуміти, що початок війни – це питання кількох годин. Я вийшов з дому о шостій вечора і разом з персоналом переїхав до готелю, який приймав нас до дня нашого виїзду з країни".

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"Початкова ідея полягала в тому, щоб сидіти на місці та чекати в надії, що конфлікт закінчиться і футбол в Україні відновиться. У квітні надійшли якісь пропозиції, але я їх не розглядав. Влітку я відчув бажання почати все спочатку. Ця можливість з’явилася у Брайтоні, і я нею скористався. Я вважаю, що мені пощастило, тому що футбол дав мені другий шанс", - сказав Де Дзербі.

Нагадаємо, Шахтар допоможе командиру зенітно-ракетного комплексу Віталію Шумею, який у серпні під Авдіївкою отримав мінно-вибухову травму і перелом черепа з обох сторін, внаслідок чого втратив можливість пересуватися та говорити.

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