Шахтар обійшов Динамо за кількістю голів в чемпіонатах України

У донецького клубу тепер 1 979 голів

Донецький Шахтар обійшов київське Динамо за кількістю голів у чемпіонатах України.

Про це повідомляє Sport.ua.

У 18-му туру "гірники" перемогли Рух (2:0), а динамівці поступилися Зорі (0:1).

Таким чином у донецького клубу тепер 1 979 голів, а в активі київського залишилося 1 977.

1 118 голів Шахтар забив вдома (рекорд), 857 на виїзді (більше лише у Динамо - 895) та 4 на нейтральних полях.

Список найкращих бомбардирів "гірників" очолюють Андрій Воробей - 80 забитих м’ячів, Луїс Адріано - 77 та Алекс Тейшейра - 67.

Шахтар допоможе командиру зенітно-ракетного комплексу Віталію Шумею, який у серпні під Авдіївкою отримав мінно-вибухову травму і перелом черепа з обох сторін, внаслідок чого втратив можливість пересуватися та говорити.