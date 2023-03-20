Головне
Катерина Усик: З нашого будинку росіяни вкрали бойлер
Сьогодні 12:58 1319 3
Англія - Україна: онлайн-трансляція
Сьогодні 18:41 318
Конфлікти з Гагаріним, Селезньовим і не лише: як скандалить Ігор Йовичевич
Сьогодні 18:25 1251
Рейтинг ATP: Сачко та Марченко значно покращили свої позиції
Сьогодні 13:22 45911
Британський журналіст: У матчі Англія – Україна вболіватиму за українців
Сьогодні 12:57 1156
Стало відомо, де футбол - найпопулярніший у світі
Сьогодні 11:54 1848 2
Рейтинг WTA: Костюк та Калініна оновили особисті рекорди
Сьогодні 10:08 275498
Збірна України програла Іспанії та стала срібним призером Євро-2023
Вчора 22:47 9224
Рух звільнив головного тренера
Вчора 18:09 1272
Шахтар впевнено переграв Рух у 18 турі УПЛ
Вчора 16:58 707
Прямі трансляції

Шахтар обійшов Динамо за кількістю голів в чемпіонатах України

Сьогодні 16:59 205 0
У донецького клубу тепер 1 979 голів
Шахтар обійшов Динамо за кількістю голів в чемпіонатах України
#Динамо Київ, #Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар

Джерело - Sport.ua.

Донецький Шахтар обійшов київське Динамо за кількістю голів у чемпіонатах України.

Про це повідомляє Sport.ua.

У 18-му туру "гірники" перемогли Рух (2:0), а динамівці поступилися Зорі (0:1).

Таким чином у донецького клубу тепер 1 979 голів, а в активі київського залишилося 1 977.

1 118 голів Шахтар забив вдома (рекорд), 857 на виїзді (більше лише у Динамо - 895) та 4 на нейтральних полях.

Список найкращих бомбардирів "гірників" очолюють Андрій Воробей - 80 забитих м’ячів, Луїс Адріано - 77 та Алекс Тейшейра - 67.

Шахтар допоможе командиру зенітно-ракетного комплексу Віталію Шумею, який у серпні під Авдіївкою отримав мінно-вибухову травму і перелом черепа з обох сторін, внаслідок чого втратив можливість пересуватися та говорити.

Коментарі ()
Популярне зараз
Раптово помер президент Української федерації фігурного катання Раптово помер президент Української федерації фігурного катання 3226
Рейтинг WTA: Костюк та Калініна оновили особисті рекорди Рейтинг WTA: Костюк та Калініна оновили особисті рекорди 275498
Англія - Україна: де дивитися онлайн матч кваліфікації Євро-2024 Англія - Україна: де дивитися онлайн матч кваліфікації Євро-2024 17309
Марсель Маліновського здолав Реймс, ПСЖ поступився Ренну: результати матчів 28 туру Ліги 1 Марсель Маліновського здолав Реймс, ПСЖ поступився Ренну: результати матчів 28 туру Ліги 1 2164
Рейтинг ATP: Сачко та Марченко значно покращили свої позиції Рейтинг ATP: Сачко та Марченко значно покращили свої позиції 45911
Збірна України програла Іспанії та стала срібним призером Євро-2023 Збірна України програла Іспанії та стала срібним призером Євро-2023 9224
Рекомендуємо
Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом 16200
Тайсон Ф'юрі - Ділліан Вайт: Як це було Тайсон Ф'юрі - Ділліан Вайт: Як це було 9348
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 33722 1
Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні 11638
У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів 1020
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 24616