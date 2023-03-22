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Допомога постраждалим від війни і промоція спорту. ФК "Шахтар" та БРСМ-Нафта розповіли про співпрацю

Сьогодні 12:20 143 0
Допомога постраждалим від війни і промоція спорту. ФК "Шахтар" та БРСМ-Нафта розповіли про співпрацю

Джерело - Чемпіон.

Мережа автозаправних комплексів "БРСМ-Нафта" і футбольний клуб "Шахтар" зміцнюють партнерство заради допомоги українцям, постраждалим від війни, та популяризації спорту серед дітей і молоді.

Про це повідомляє БРСМ-Нафта.

Компанії реалізовували спільні проекти задовго до початку повномасштабного вторгнення Росії. Починаючи з лютого 2022 року, бізнеси об’єднали зусилля для допомоги людям. Зокрема для організації евакуації з зони бойових дій — з Маріуполя, Херсону, Харкова.

"Ми вивозили людей до Shakhtar's Shelter Center на стадіон "Арена Львів", там були створені усі умови для проживання. Там і досі знаходяться люди, які втратили домівки. Ми розуміли, що ми відповідальний бізнес, ми бізнес, який може це робити, і тому ми просто не могли залишитись осторонь", — розповів директор зі стратегічного розвитку БРСМ-Нафта Олександр Мельничук.

ФК "Шахтар" надавав для евакуації людей власні автобуси, а БРСМ-Нафта — безплатно заправляла їх пальним. "Ми дуже вдячні БРСМ за те що вони у такий складний час допомогли нам з пальним, що дало нам можливість організувати логістичні процеси, насамперед перевезення переселенців клубними автобусами по львівській області та до кордону з Польщею", — наголосив гендиректор "Шахтар-Сервіс" Дмитро Кириленко.

ФК "Шахтар" бачить три ключові переваги співробітництва з "БРСМ-Нафта": мережа є однією з лідерів у своєму сегменті, для неї якість та обслуговування клієнта є пріоритетом, її АЗК доступні по всій території України. Крім того, бізнеси мають спільні цінності: пропагують масовий спорт і промотують здоровий спосіб життя дітей і молоді.

Ще до початку повномасштабної війни "Шахтар" та "БРСМ-Нафта" мали багато кейсів вдалої співпраці. Наприклад, вболівальники "Шахтаря" мали в мобільному додатку "БРСМ-Нафта" спеціальну знижку на пальне. "Цей кейс був дуже успішним, проте війна внесла свої корективи в нашу співпрацю, і з розважального напрямку ми повністю переорієнтувались на допомогу українцям. Я вважаю, що наразі кожен відповідальний бізнес має докласти до цього максимум зусиль", — вважає Олександр Мельничук.

На деяких АЗК мережі транслюють ігри "гірників", щоб вболівальники могли збиратися і разом дивитись матчі. Компанія розвиває й власну корпоративну футбольну команду, яка другий рік поспіль виграє Золотий Кубок Бізнес-ліги.

У ФК "Шахтар" таке партнерство високо цінують і користуються його перевагами. "Ми отримуємо великий фідбек щодо нашого партнерства, адже наші вболівальники дуже задоволені тим, що у "БРСМ-Нафта" є розвинена мережа АЗК по всій Україні, де вони можуть заправитись. Також люди активно користуються їхньою картою лояльності через наш додаток", — додав Дмитро Кириленко.

Роман Мошкін

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