Матвієнко: Бути частиною Шахтаря - гордість і привілей

Захисник Шахтаря Микола Матвієнко задоволений тим, що вдалося продовжити контракт з донецьким клубом до 2028 року.

Про це сказав сам гравець.

"Я в Шахтарі вже понад 13 років, і для мене це не просто клуб, а велика родина, в якій я виріс, став професійним футболістом, гравцем національної збірної України. Для мене ця команда і цей клуб дуже важливі, тому я хочу дати ще більше користі Шахтарю.

Відповідальність у такому клубі лежить на всіх, і вона завжди дуже висока. Бути частиною Шахтаря - це гордість і привілей, але й серйозний рівень зобов’язань перед уболівальниками. Продовжуватиму робити все, щоб виправдати довіру керівництва клубу та наших фанатів.

Шахтар прагне вигравати в кожному матчі та в кожному турнірі - це і є запорука успіхів і досягнень клубу.

Амбіції незмінні - ставати щодня краще і допомагати команді перемагати", - сказав Матвієнко.