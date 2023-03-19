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Шахтар оплатить лікування у Барселоні бійцю ЗСУ Шумею

Сьогодні 13:52 104 0
Донецький клуб взяв на себе всі витрати з транспортування та лікування
Шахтар оплатить лікування у Барселоні бійцю ЗСУ Шумею
Фото: Суспільне Чернігів
#Шахтар

Джерело - Суспільне.

Шахтар допоможе командиру зенітно-ракетного комплексу Віталію Шумею, який у серпні під Авдіївкою отримав мінно-вибухову травму і перелом черепа з обох сторін, внаслідок чого втратив можливість пересуватися та говорити.

Про це повідомляє Суспільне.

Бійця на лікування до Барселони доставлять реанімобілем. Донецький клуб взяв на себе всі витрати з транспортування та лікування.

Віталія везуть до Барселони до клініки, яка спеціалізується на лікуванні нейрозв’язків мозку.

Транспортуватимуть чоловіка у реанімобілі з групою лікарів. Планують прибути до лікарні 20 березня й розпочати діагностику та лікування.

Раніше представники Шахтаря відвідали бійця 79-ї бригади ЗСУ, члена фанатського руху донецького клубу Олександра Шпиленка у лікарні.

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