Донецький клуб взяв на себе всі витрати з транспортування та лікування

Джерело - Суспільне.

Шахтар допоможе командиру зенітно-ракетного комплексу Віталію Шумею, який у серпні під Авдіївкою отримав мінно-вибухову травму і перелом черепа з обох сторін, внаслідок чого втратив можливість пересуватися та говорити.

Про це повідомляє Суспільне.

Бійця на лікування до Барселони доставлять реанімобілем. Донецький клуб взяв на себе всі витрати з транспортування та лікування.

Віталія везуть до Барселони до клініки, яка спеціалізується на лікуванні нейрозв’язків мозку.

Транспортуватимуть чоловіка у реанімобілі з групою лікарів. Планують прибути до лікарні 20 березня й розпочати діагностику та лікування.

Раніше представники Шахтаря відвідали бійця 79-ї бригади ЗСУ, члена фанатського руху донецького клубу Олександра Шпиленка у лікарні.