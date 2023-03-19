Джерело - Суспільне.
Шахтар допоможе командиру зенітно-ракетного комплексу Віталію Шумею, який у серпні під Авдіївкою отримав мінно-вибухову травму і перелом черепа з обох сторін, внаслідок чого втратив можливість пересуватися та говорити.
Про це повідомляє Суспільне.
Бійця на лікування до Барселони доставлять реанімобілем. Донецький клуб взяв на себе всі витрати з транспортування та лікування.
Віталія везуть до Барселони до клініки, яка спеціалізується на лікуванні нейрозв’язків мозку.
Транспортуватимуть чоловіка у реанімобілі з групою лікарів. Планують прибути до лікарні 20 березня й розпочати діагностику та лікування.
Раніше представники Шахтаря відвідали бійця 79-ї бригади ЗСУ, члена фанатського руху донецького клубу Олександра Шпиленка у лікарні.