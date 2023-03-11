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Ван Леувен: Зоря використала свої моменти

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Патрік ван Леувен прокоментував перемогу над Львовом
Ван Леувен: Зоря використала свої моменти
#Зоря, #ПФК Львів, #Чемпіонат України, УПЛ, #Патрік ван Леувен

Джерело - zarya-lugansk.com.

Зоря змогла використати свої моменти у матчі 17 туру УПЛ проти Львова (3:1).

Про це розповів головний тренер луганського клубу Патрік ван Леувен.

"Це друга гра після зимової перерви. Я думаю, що в цілому, ми добре сьогодні провели гру. Використали 3 свої моменти - це хороший показник, але гадали, що можемо забивати ще. Зробили заміни, хотіли додати енергії та свіжих сил у матч, але не сталося як гадалося. Грою своєї команди, а точніше 65-ю хвилинами я задоволений, а до останніх 25 вже є питання, які будемо розглядати.

Актуально: Зоря - Львів 3:1: огляд матчу

У нас багато молодих гравців, які хочуть показувати свій рівень і тому командної гри в кінці трішки не вистачило. Були моменти, щоб забивати ще, але гра "знизила швидкість".

Мені всі атаки та моменти подобаються. Сподобалися дії Бутко на фланзі у першому таймі. Чудово віддавав на Герреро. Він отримав хороший шанс – пробив головою, але не забив. У другому таймі було багато шансів забити теж. Тому не тільки голи подобаються, а й гарні моменти загалом", - відзначив Ван Леувен.

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