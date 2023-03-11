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Минай та Олександрія розписали мирову в 17 турі УПЛ

Сьогодні 14:57 129 0
Вітенчук та Третяков відзначилися по голу
Минай та Олександрія розписали мирову в 17 турі УПЛ
#Минай, #Олександрія, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Минай та Олександрія зіграли внічию в межах 17-го туру УПЛ.

Матч завершився з рахунком 1:1.

Вітенчук відкрив рахунок вже на 2-й-хвилині, Третяков відновив паритет наприкінці поєдинку

Чемпіонат України - УПЛ
17 тур, 11 березня

Минай - Олександрія 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 2 Вітенчук, 1:1 - 84 Третяков

Минай: Бандура, Гончар, Горін, Мельник, Булеза, Вітенчук (Петько 78), Шишка, Твердохліб (Колесник 90+1), Воробчак (Рогозинський 90+1), Вишневський (Гечев 86), Кравчук.

Запасні: Кемкін, Дмитрук, Чуєв, Голуб

Олександрія: Шевченко, Бабогло, Кулаков (Кобзар 63), Калітвінцев (Кожушко 46), Третьяков, Мірошніченко, Цуріков, Рибалка (Ковалець 46), Бондаренко, Михайленко (Сігеєв 63), Мустафаєв (Волошин 85)

Запасні: Горох, Савченко, Шулянський, Скорко, Мартинюк, Копина, Єрмаков

Жовті картки: Горін 65, Бандура 90

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