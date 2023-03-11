Головне
Усик та Ф'юрі домовилися про проведення бою
Сьогодні 08:18 3588 3
Металіст поступився Інгульцю в 17 турі УПЛ
Сьогодні 15:52 67
Зоря розібралася з ФК Львів у 17 турі УПЛ
Сьогодні 15:52 72
Арсенал проти Ман Сіті — реальні перегони чи команди з різними цілями?
Сьогодні 15:41 206
Минай та Олександрія розписали мирову в 17 турі УПЛ
Сьогодні 14:57 129
Гутцайт - про допущення росіян до змагань: У МОК подвійні стандарти
Сьогодні 13:26 213
Калініна зіграє проти Саккарі, Цуренко - проти Сабаленко в третьому колі WTA Indian Wells Open
Сьогодні 13:15 247
Ковтун здобув друге срібло на етапі Кубка світу в Азербайджані
Сьогодні 13:05 172
Це спланована кампанія проти українського бізнесу: Parimatch виступив із офіційною заявою щодо санкцій
Сьогодні 12:20 637
Ковтун завоював срібло у вільних вправах на Кубку світу
Сьогодні 11:52 228
Прямі трансляції

Зоря розібралася з ФК Львів у 17 турі УПЛ

Сьогодні 15:52 72 0
Луганці здобули впевнену домашню перемогу
Зоря розібралася з ФК Львів у 17 турі УПЛ
#Зоря, #Чемпіонат України, УПЛ, #ФК Львів

Джерело - Чемпіон.

Зоря здобула розгромну перемогу над Львовом у межах 17-го туру української Прем'єр-ліги.

Матч завершився з рахунком 3:1.

Голами за Зорю відзначилися Русин, Імереков та Булеца. У складі Львова гол престижу забив Бугай.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
17 тур, 11 березня

Зоря - Львів 3:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 34 Русин, 2:0 - 54 Імереков, 3:0 - 70 Булеца, 3:1 - 87 Бугай

Стартові склади команд:

Зоря: Сапутін - Снурніцин, Батагов, Імереков, Бутко - Булеца (Хахльов 85), Бражко, Мишньов (Чурко 75) - Хлань (Антюх 66), Герреро (Погорілий 75), Русин (Дришлюк 85)

Запасні: Кучерук, Жилкін, Гулько, Бурда, Нагнойний, Мороховець, Почапський.

Львів: Рибка - Траоре, Никитюк, Габріель, Кузик - Алібеков (Богунов 68) - Грисьо, Антоніо, Бєляєв, Свржняк (Мільченко, 55) - Ессеола (Бугай, 46).

Запасні: Юрчук, Ольховий, Сасовський, Гільєрме, Вовкун, Дитятьєв, Муріло.

Жовті картки: Імереков 28, никитюк 39, Алібеков 43, Герреро 48, Антоніо 53, Траоре 65

Раніше Минай та Олександрія розписали мирову.

Коментарі ()
Популярне зараз
Коваленко заробив переможний пенальті в матчі з Інтером у Серії А - ВІДЕО Коваленко заробив переможний пенальті в матчі з Інтером у Серії А - ВІДЕО 1908
Кубок світу: де дивитися онлайн жіночу естафету в Естерсунді Кубок світу: де дивитися онлайн жіночу естафету в Естерсунді 1681
Усик прийняв пропозицію Ф'юрі за умови пожертви Україні Усик прийняв пропозицію Ф'юрі за умови пожертви Україні 9156
Усик та Ф'юрі домовилися про проведення бою Усик та Ф'юрі домовилися про проведення бою 3588 3
Ф’юрі: Усик і його команда варті 30 відсотків, погоджуйтесь Ф’юрі: Усик і його команда варті 30 відсотків, погоджуйтесь 2293
16 років тому Мессі забив перший хет-трик за Барселону 16 років тому Мессі забив перший хет-трик за Барселону 5353
Рекомендуємо
Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа 5936
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 66137
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 33430 1
Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу 34239
Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 12971
У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів 957