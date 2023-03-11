Зоря розібралася з ФК Львів у 17 турі УПЛ

Луганці здобули впевнену домашню перемогу

Джерело - Чемпіон.

Зоря здобула розгромну перемогу над Львовом у межах 17-го туру української Прем'єр-ліги.

Матч завершився з рахунком 3:1.

Голами за Зорю відзначилися Русин, Імереков та Булеца. У складі Львова гол престижу забив Бугай.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга

17 тур, 11 березня

Зоря - Львів 3:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 34 Русин, 2:0 - 54 Імереков, 3:0 - 70 Булеца, 3:1 - 87 Бугай

Стартові склади команд:

Зоря: Сапутін - Снурніцин, Батагов, Імереков, Бутко - Булеца (Хахльов 85), Бражко, Мишньов (Чурко 75) - Хлань (Антюх 66), Герреро (Погорілий 75), Русин (Дришлюк 85)

Запасні: Кучерук, Жилкін, Гулько, Бурда, Нагнойний, Мороховець, Почапський.

Львів: Рибка - Траоре, Никитюк, Габріель, Кузик - Алібеков (Богунов 68) - Грисьо, Антоніо, Бєляєв, Свржняк (Мільченко, 55) - Ессеола (Бугай, 46).

Запасні: Юрчук, Ольховий, Сасовський, Гільєрме, Вовкун, Дитятьєв, Муріло.

Жовті картки: Імереков 28, никитюк 39, Алібеков 43, Герреро 48, Антоніо 53, Траоре 65

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