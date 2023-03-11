Чорноморець зіграв внічию з Металістом 1925 у 17 турі УПЛ

Матч завершився внічию.

Джерело - Чемпіон.

У матчі 17-го туру УПЛ одеський Чорноморець вдома зіграв внічию з Металістом 1925.

Матч завершився з рахунком 1:1. На гол Алефіренка, Металісти 1925 відповів влучним ударом Вачіберадзе.

Чемпіонат України - УПЛ

17 тур, 11 березня

Чорноморець - Металіст 1925 1:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 9 Алефіренко, 1:1 - 19 Вачіберадзе

Чорноморець: Непогодов - Путря, Гучек, Салюк, Брагару - Васильєв - Бадібанга (Штогрін, 86), Демченко, Алефіренко, Кузик (Політило, 86) - Юсов (Гладкий, 83).

Металіст 1925: Мозіль - Жичиков, Безуглий, Курило, Шершень - Мартинюк - Русин (Капінус, 87), Габелок, Вачіберадзе (Островський, 87), Дмитренко (Ременюк, 73) - Бичек (Чирук, 66).

Попередження: 57 Жичиков, 62 Вачіберадзе, 73 Курило, 90 Ременюк, 90+3 Мартинюк

Раніше Минай та Олександрія розписали мирову, Зоря розібралася з ФК Львів, а Металіст поступився Інгульцю.