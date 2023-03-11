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Металіст поступився Інгульцю в 17 турі УПЛ

Сьогодні 15:52 69 0
Одарюк забив переможний гол для своєї команди
Металіст поступився Інгульцю в 17 турі УПЛ
#Інгулець, #Металіст, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Інгулець здобув мінімальну перемогу над Металістом у межах 17-го туру УПЛ.

Матч завершився з рахунком 2:1. Одарюк забив переможний гол для команди з смт Петрово.

Чемпіонат України - УПЛ
17 тур, 11 березня

Інгулець - Металіст 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 28 Одарюк, 1:1 - 64 Паті, 2:1 - 77 Одарюк

Інгулець: Паламарчук – Ковальов, Кучеренко, Ченбай (Мельничук, 67), Смоляков, Клименко, Кухарук, Нагієв, Одарюк, Козак, Сітало (Марусич, 46).

Запасні: Білик, Близниченко, Головкін, Козиренко, Коробенко, Кравчук, Осипенко, Павлов, Поспелов, Резепов.

Металіст: Єрмолов – Романюк (Порох 89), Мизюк, Паті, Картушов, Ралюченко, Чайковський (Панасенко, 46), Демченко (Коркішко, 62), Бойчук, Наумець (Самуель, 75), Прядун.

Запасні: Ніколишин, Багачанський, Костик, Рязанцев, Чидомире

Жовті картки: Ченбай 8, Демченко 47, Ковальов 90+3

Червона картка: Паті 90+5

Раніше Минай та Олександрія розписали мирову.

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