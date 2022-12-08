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Влада змушує голів обласних асоціацій порушувати статут УАФ та вимоги ФІФА й УЄФА, – журналістка

Сьогодні 18:57 Андрій Дунець 98 0
Влада змушує голів обласних асоціацій порушувати статут УАФ та вимоги ФІФА й УЄФА, – журналістка
#Українська асоціація футболу (УАФ)

Джерело - Чемпіон.

Президентка збірної журналістів України та шеф-редакторка "Центру новин" Ольга Витак розповіла про засідання робочої групи з перевірки протоколів членів УАФ щодо скликання незаконного Конгресу в Будинку футболу.

Повідомлення про це Витак опублікувала у своєму Фейсбук-профілі.

Нагадаємо, нещодавно інший відомий журналіст оприлюднив інформацію про розмір зарплати охоронців Андрія Павелка.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

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