Джерело - Чемпіон.

Президентка збірної журналістів України та шеф-редакторка "Центру новин" Ольга Витак розповіла про засідання робочої групи з перевірки протоколів членів УАФ щодо скликання незаконного Конгресу в Будинку футболу.

Повідомлення про це Витак опублікувала у своєму Фейсбук-профілі.

Нагадаємо, нещодавно інший відомий журналіст оприлюднив інформацію про розмір зарплати охоронців Андрія Павелка.

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