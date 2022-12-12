Джерело - Вацко Live.

Президент УАФ Андрій Павелко має усну домовленість із головним тренером збірної України Олександром Петраковим на випадок, якщо вдасться домовитися із Сергієм Ребровим.

Про це розповів відомий журналіст Віктор Вацко у свіжому випуску власного Ютуб-шоу:

"Не секрет, що Павелко домовляється з Ребровим, але постає питання: що робити з Петраковим? За кулуарною інформацією, Петракову пообіцяли посаду тренера збірної України U-21, якщо прийде Ребров. Це буде своєрідна подяка Петракову за те, що він виручив збірну після відходу Шевченка".

Нагадаємо, в цій самій програмі Вацко повідомив, що нинішній тренер української молодіжки Руслан Ротань незабаром очолить клуб УПЛ.

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