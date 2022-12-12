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Павелко пообіцяв Петракову посаду головного тренера молодіжної збірної України, – Вацко

Сьогодні 20:51 Андрій Дунець 236 0
Павелко пообіцяв Петракову посаду головного тренера молодіжної збірної України, – Вацко
#Збірна України з футболу, #Андрій Павелко, #Олександр Петраков, #Сергій Ребров, #Руслан Ротань, #Віктор Вацко

Джерело - Вацко Live.

Президент УАФ Андрій Павелко має усну домовленість із головним тренером збірної України Олександром Петраковим на випадок, якщо вдасться домовитися із Сергієм Ребровим.

Про це розповів відомий журналіст Віктор Вацко у свіжому випуску власного Ютуб-шоу:

"Не секрет, що Павелко домовляється з Ребровим, але постає питання: що робити з Петраковим? За кулуарною інформацією, Петракову пообіцяли посаду тренера збірної України U-21, якщо прийде Ребров. Це буде своєрідна подяка Петракову за те, що він виручив збірну після відходу Шевченка".

Нагадаємо, в цій самій програмі Вацко повідомив, що нинішній тренер української молодіжки Руслан Ротань незабаром очолить клуб УПЛ.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

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