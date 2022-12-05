Відомий журналіст Костянтин Андріюк оприлюднив компромат на віцепрезидента УАФ Алана Плієва.

У своєму Телеграм-каналі Андріюк написав:

"Зараз сядьте! Бо коли це не вирок нинішній УАФ та її голові Андрію Павелку, то що далі? В 1-го віце-президента УАФ – Алана Германовича Плієва – є чинний та нині АКТИВНИЙ російський паспорт. Я дістав 100% ПІДТВЕРДЖЕННЯ.

Це друга людина в нашому футболі, після Андрія Павелка. Плієв нині на тому ж рівні, як Протасов, Михайличенко і Дем’яненко. Тоді виходить, Павелку терміново варто забувати легенду про "російський слід". Або негайно здавати українському правосуддю власника рос. паспорта - Плієва, який сидить у нього під боком. А може це саме Плієв і влаштовував диверсії для УАФ та Андрія Павелка? Справу розкрито, Андрію Васильовичу, не дякуйте!

Але є ще одне - неймовірне і жахаюче! Я перевірив інформацію про групове згвалтування, де нібито брав участь Плієв. І вона... Підтвердилася! Сказати, що я шокований, нічого не сказати! І якщо Андрій Павелко справді допоміг йому "відмазатися", то він виходить – прямий співучасник цього злочину?"