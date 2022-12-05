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Заступник Павелка має російський паспорт і брав участь у груповому згвалтуванні, – журналіст

Сьогодні 20:33 Андрій Дунець 1196 0
Заступник Павелка має російський паспорт і брав участь у груповому згвалтуванні, – журналіст
#Андріюк, #Андрій Павелко, #Українська асоціація футболу (УАФ), #Плієв

Джерело - АНДРІЮК ONLINE.

Відомий журналіст Костянтин Андріюк оприлюднив компромат на віцепрезидента УАФ Алана Плієва.

У своєму Телеграм-каналі Андріюк написав:

"Зараз сядьте! Бо коли це не вирок нинішній УАФ та її голові Андрію Павелку, то що далі? В 1-го віце-президента УАФ – Алана Германовича Плієва – є чинний та нині АКТИВНИЙ російський паспорт. Я дістав 100% ПІДТВЕРДЖЕННЯ.

Це друга людина в нашому футболі, після Андрія Павелка. Плієв нині на тому ж рівні, як Протасов, Михайличенко і Дем’яненко. Тоді виходить, Павелку терміново варто забувати легенду про "російський слід". Або негайно здавати українському правосуддю власника рос. паспорта - Плієва, який сидить у нього під боком. А може це саме Плієв і влаштовував диверсії для УАФ та Андрія Павелка? Справу розкрито, Андрію Васильовичу, не дякуйте!

Але є ще одне - неймовірне і жахаюче! Я перевірив інформацію про групове згвалтування, де нібито брав участь Плієв. І вона... Підтвердилася! Сказати, що я шокований, нічого не сказати! І якщо Андрій Павелко справді допоміг йому "відмазатися", то він виходить – прямий співучасник цього злочину?"

Журналіст також додав скріншоти як доказ своїх слів.

Раніше, Костянтин Андріюк повідомляв, що Павелко та Запісоцький входять до президії УАФ, яка ухвалила рішення про внесення застави за них.

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