Монца хоче викупити півзахисника Інтера Сенсі

Монца хоче підписати повноцінний контракт з хавбеком Інтера Стефано Сенсі.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

27-річний хавбек виступає за клуб на правах оренди з Інтера, її термін спливає влітку.

Сенсі не входить у плани Сімоне Індзагі, але головний тренер Монци Раффаеле Палладіно вбачає в італійцеві ключового гравця.

#Monza would like to sign Stefano #Sensi on a permanent deal from #Inter at the end of the season. Sensi is not in #Inzaghi’s plans, but #Palladino considers him a key-player. #transfers