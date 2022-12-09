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Монца хоче викупити півзахисника Інтера Сенсі

Сьогодні 14:02 171 0
27-річний хавбек виступає за клуб на правах оренди
Монца хоче викупити півзахисника Інтера Сенсі
#Інтер, #Сенсі

Джерело - Чемпіон.

Монца хоче підписати повноцінний контракт з хавбеком Інтера Стефано Сенсі.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

27-річний хавбек виступає за клуб на правах оренди з Інтера, її термін спливає влітку.

Сенсі не входить у плани Сімоне Індзагі, але головний тренер Монци Раффаеле Палладіно вбачає в італійцеві ключового гравця.

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