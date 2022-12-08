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Португалія спростувала інформацію про погрози Роналду покинути збірну

Сьогодні 14:01 200 0
Португалія спростувала інформацію про погрози Роналду покинути збірну
#Кріштіану Роналду, #Чемпіонат світу-2022 з футболу

Джерело - Португальська футбольна федерація.

Кріштіану Роналду не погрожував залишити розташування команди, дізнавшись, що не вийде зі старту в матчі проти Швейцарії.

Про це повідомляє Португальська футбольна федерація.

"Новини, опубліковані в цей четвер, повідомляють, що Кріштіану Роналду погрожував залишити збірну під час розмови з тренером національної збірної Фернанду Сантушем. ПФФ уточнює, що капітан національної збірної Кріштіану Роналду жодного разу не погрожував залишити збірну під час ЧС в Катарі".

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"Кріштіану Роналду щодня досягає унікальних досягнень на службі у національної збірної та країни, які потрібно поважати і які свідчать про безсумнівну ступінь його відданості національній команді. До речі, ступінь самовідданості гравця, який провів найбільше матчів за збірну Португалії, була знову продемонстрована - в перемозі над Швейцарією в 1/8 фіналу ЧС-2022".

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"Національна збірна – гравці, тренери та структура ПФФ - з першого дня повністю віддана справі та повна ентузіазму в проведенні найкращого ЧС в історії збірної Португалії", - йдеться в заяві ПФФ.

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