Джерело - Чемпіон.

Джорджина Родрігес, яка є нареченою нападника збірної Португалії Кріштіану Роналду, висловилась після матчу 1/8 фіналу ЧС-2022 Португалія - Швейцарія.

Відповідний допис вона опублікувала в Інстаграмі.

"Вітаю, Португаліє! Поки 11 гравців співали гімн, усі камери були спрямовані на тебе. Жаль, що ми не змогли насолодитися найкращим гравцем світу всі 90 хвилин. Фани не переставали вигукувати твоє ім’я. Сподіваюся, що Бог і твій любий друг Фернанду (тренер Сантуш - ред.) будуть і далі йти поруч і подарують нам ще одну хвилюючу ніч", - написала Джорджина.

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Нагадаємо, що в поєдинку зі Швейцарією Роналду залишився на лаві запасних і з'явився на полі аж на 74-й хвилині гри. Збірна Португалії перемогла з рахунком 6:1, а Гонсалу Рамуш, який і вийшов замість Кріштіану в стартовому складі, оформив хет-трик.

10 грудня у чвертьфіналі Мундіалю Португалія зіграє проти Марокко.

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