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Роналду відхилить пропозицію Аль-Насра

Сьогодні 11:12 281 0
Кріштіану Роналду відмовиться від контракту на 500 млн євро
Роналду відхилить пропозицію Аль-Насра
Фото - gettyimages
#Кріштіану Роналду, #Футбольні трансфери, #Аль-Наср

Джерело - Чемпіон.

Португальський форвард Кріштіану Роналду не перейде в Аль-Наср.

Про це повідомив журналіст Педру Сепульведа.

Попри пропозицію у 200 млн євро на рік, Роналду відмовить аравійському клубу. Гроші його не цікавлять, він шукає ідеальний проєкт, щоб продовжити виступи на найвищому рівні. Його пріоритет - клуб, який може поборотись за Лігу чемпіонів. Нападник вважає, що грати в Азії - не варіант для нього.

37-річний Кріштіану Роналду є вільним агентом після того, як він залишив Манчестер Юнайтед за згодою сторін. 

Нагадаємо, Роналду не потрапив у старт збірної Португалії вперше з 2008 року.

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