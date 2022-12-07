Роналду відхилить пропозицію Аль-Насра

Кріштіану Роналду відмовиться від контракту на 500 млн євро

Джерело - Чемпіон.

Португальський форвард Кріштіану Роналду не перейде в Аль-Наср.

Про це повідомив журналіст Педру Сепульведа.

Попри пропозицію у 200 млн євро на рік, Роналду відмовить аравійському клубу. Гроші його не цікавлять, він шукає ідеальний проєкт, щоб продовжити виступи на найвищому рівні. Його пріоритет - клуб, який може поборотись за Лігу чемпіонів. Нападник вважає, що грати в Азії - не варіант для нього.

37-річний Кріштіану Роналду є вільним агентом після того, як він залишив Манчестер Юнайтед за згодою сторін.

Нагадаємо, Роналду не потрапив у старт збірної Португалії вперше з 2008 року.