Роналду відхилить пропозицію Аль-Насра

Джерело - Чемпіон.
Португальський форвард Кріштіану Роналду не перейде в Аль-Наср.
Про це повідомив журналіст Педру Сепульведа.
Попри пропозицію у 200 млн євро на рік, Роналду відмовить аравійському клубу. Гроші його не цікавлять, він шукає ідеальний проєкт, щоб продовжити виступи на найвищому рівні. Його пріоритет - клуб, який може поборотись за Лігу чемпіонів. Нападник вважає, що грати в Азії - не варіант для нього.
37-річний Кріштіану Роналду є вільним агентом після того, як він залишив Манчестер Юнайтед за згодою сторін.
Нагадаємо, Роналду не потрапив у старт збірної Португалії вперше з 2008 року.