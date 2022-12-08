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Роналду погрожував покинути розташування збірної Португалії

Сьогодні 11:59 110 0
Роналду погрожував покинути розташування збірної Португалії

Нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду погрожував покинути табір команди дізнавшись про те, що не зіграє проти Швейцарії (6:1) з перших хвилин.

Про це повідомляє Record.

Проте 37-річний футболіст швидко відмовився від цієї ідеї, усвідомивши важливість події та негативні наслідки для команди.

Сантуш повідомив футболісту на зустрічі, що зробив цей вибір через тактичні причини.

У середу Роналду не тренував разом з командою в загальній групі, обмежившись індивідуальним тренуванням в приміщенні, при цьому травми у форварда не було.

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