Ванат: Голкіпер Фенербахче виявився хитрішим за мене

Нападник Динамо Владислав Ванат оцінив поразку у матчі 6-го туру групового турніру Ліги Європи від Фенербахче.

Про це розповів сам футболіст.

"Була установка пресингувати та використовувати вільні зони за спинами суперників. У другому таймі зіграли трохи краще, ніж у першому, але все одно не досягли результату.

У першому таймі пропустили два м’ячі. У першому епізоді помилилися наші гравці, у другому моменті відзначився футболіст, із яким я мав грати під час стандарту. Тому хочу вибачитися перед партнерами через це.

Зрозуміло, що треба працювати якомога більше і потрібно використовувати кожен момент, навіть якщо він один, бо більше може й не бути в матчі.

Момент, коли виходив сам на сам із голкіпером? Ми розбирали гру голкіпера суперника, і він завжди дуже швидко виходить із воріт. В принципі, він і в цьому епізоді так зробив, але при цьому не впав, тож перекрив мені кут – і уже шансів забити було не так багато. Він виявився хитрішим за мене", - відзначив Ванат.