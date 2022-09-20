Шотландія - Україна: ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.

Збірна України в межах 1 туру Ліги націй у групі 1 дивізіону B зіграє в гостях проти збірної Шотландії.

Наш сайт у цій новині проведе текстову трансляцію поєдинку.

Матч відбудеться 21 вересня на стадіоні Гемпден Парк у Глазго. Початок о 21:45 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку відбудеться в етері телеканалу ICTV, який на період трансляції вийде з сітки мовлення єдиного марафону новин. Нагадаємо, коментуватиме гру Денис Босянок.

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