Гравці Динамо повернулися у Київ

Динамо буде базуватися на базі у Віті-Литовській

Після стартового для динамівців матчу української Прем'єр-ліги з Дніпром-1, який відбувся вчора ввечері у Львові, делегація Динамо вирушила до Києва.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

На клубній навчально-тренувальній базі у Віті-Литовській команда готуватиметься до наступного поєдинку української першості - проти луганської Зорі. Цей матч відбудеться найближчої суботи, 3 вересня, на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського (початок - о 13:00).

Тренувальний процес перед грою з Дніпром-1 кияни проводили на тренувальній базі академії клубу Рух у Винниках.

Нагадаємо, СК Дніпро-1 несподівано розгромив Динамо.