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СК Дніпро-1 несподівано розгромив Динамо у 2 турі УПЛ

Сьогодні 18:53 2436 0
СК Дніпро-1 несподівано розгромив Динамо у 2 турі УПЛ
#Динамо Київ, #СК Дніпро-1

Джерело - Чемпіон.

У матчі 2-го туру української Прем’єр-Ліги київське Динамо зазнало поразки від СК Дніпро-1. 

Матч завершився з рахунком 3:0 на користь СК Дніпро-1. Наприкінці першого тайму Сарапій відкрив рахунок. На 55-ій хвилині Піхальонок подвоїв рахунок. Наприкінці матчу Рубчинський збільшив рахунок.

Чемпіонат України - УПЛ
2 тур, 28 серпня

Динамо - СК Дніпро-1 0:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 43 Сарапій, 0:2 - 55 Піхальонок, 0:3 - 90+1 Рубчинський

Динамо: Георгій Бущан, Денис Попов (Олександр Сирота 13), Сергій Сидорчук, Володимир Шепелєв (Денис Гармаш 46), Микола Шапаренко, Олександр Караваєв (Олександр Тимчик 74), Микита Кравченко (Томаш Кендзьора 46), Ілля Забарний, Віталій Буяльський, Артем Бєсєдін (Владислав Ванат 64), Владислав Дубінчак

СК Дніпро-1: Макс Валеф, Едуард Сарапій, Габріель Бузанелло, Артем Довбик, Олексій Гуцуляк, Артем Громов (Олександр Назаренко 56), Руслан Бабенко, Домінго Бланко, Володимир Танчик (Валентин Рубчинський 79), Олександр Сваток (Сергій Логінов 72) Олександр Піхальонок (Ігор Когут 79)

Попередження: Володимир Шепелєв 29, Олександр Караваєв 35, Сергій Сидорчук 68 – Олександр Сваток 26, Габріель Бузанелло 45+2, Олександр Назаренко 86

Раніше Шахтар з труднощами переміг Кривбас у 2 турі УПЛ.

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