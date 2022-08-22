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Матчі Динамо, Дніпра-1, Зорі та Металіста транслюватиме медіагрупа 1+1

Сьогодні 19:00 101 0
4 клуби вирішили діяти проти єдиного телепулу УПЛ
Матчі Динамо, Дніпра-1, Зорі та Металіста транслюватиме медіагрупа 1+1
#Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Матчі Динамо Дніпра-1, Зорі та Металіста в чемпіонаті України транслюватиме медіагрупа 1+1.

Про це повідомляє пресслужба медіагрупи.

"1+1 media підтримує вболівальників і поціновувачів українського футболу та зробить безкоштовними трансляції матчів українських футбольних клубів у межах чемпіонату України з футболу української прем'єр-ліги 15-го сезону 2022/2023. Зокрема, у відповідь на офіційні звернення клубів на ресурсах групи транслюватимуться ігри Динамо Київ, Дніпро-1, Зоря, Металіст. З цими клубами у групи 1+1 media є діючі багаторічні та довгострокові контракти".

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"Разом з тим, цьогоріч футбольні клуби передали права на трансляцію матчів УПЛ на безоплатній основі, пояснюючи це важливістю врахування інтересів усіх вболівальників, максимального поширення футбольного контенту та безкоштовного доступу до нього".

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"Показ матчів відбуватиметься на загальнодоступних національних телеканалах 2+2 та УНІАН, які мовлять у цифровому ефірі, що забезпечує широке покриття по всій Україні. Також прямі ефіри будуть доступні на YouTube-каналах спортивних проєктів 1+1 media – FootballHub і Профутбол Digital", - говориться в заяві.

Першим матчем, який буде показано, стане гра Зоря - Ворскла яка відбудеться 23 серпня і розпочнеться о 15:00.

Нагадаємо, Setanta Sports виграла тендер і стала єдиним транслятором УПЛ на наступні 3 сезони, однак чотири клуби серед яких Динамо, Дніпро-1, Рух та Зоря домовилися про те, що домашні матчі цих команд в УПЛ покажуть канали групи 1+1.

Також, Рух запропонував УПЛ створити OTT-платформу.

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