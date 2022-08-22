Рух запропонував УПЛ створити OTT-платформу

Рух запропонував створити УПЛ-ТБ - власну OTT-платформу, яка 3 сезони буде безплатною.

Про це йдеться в заяві львівського клубу.

"Футбольний клуб Рух офіційно заявляє, що ніколи не був опонентом створення повноцінного єдиного телепулу. Ми чітко усвідомлюємо, що об’єднання усіх прав клубів УПЛ і централізований їх продаж – єдиний шлях до створення якісного продукту і збільшення доходів клубів. Переконані, що нині клуби мають усі важелі, аби український футбол став на рейки комерційно привабливого. Але цілком усвідомлюємо, що для цього потрібно діяти самим, а не розраховувати на якісь сторонні чи потойбічні сили.

У ЗМІ неодноразово маніпулювали щодо позиції нашого клубу, мовляв, Рух – противник телевізійного пулу та намагається його зірвати. Запевняємо, це абсолютно не відповідає дійсності. Футбольний клуб Рух завжди стояв на позиції створення єдиного телепулу. Об’єднання всіх виключних прав клубів УПЛ в одне ціле – без сумнівів, єдиний правильний шлях, яким повинні йти усі клуби без виключення. Лише в тому випадку, коли усі права усіх клубів УПЛ будуть об’єднані і буде створено якісний цілісний продукт, усі ми зуміємо заробляти ті кошти, на які очікуємо. Припускаємо, що це щонайменше 1 млн. доларів кожному клубу УПЛ на рік. Напевно, це саме той базовий рівень доходів від продажу медіаправ, з яким усі погодяться.

Першим надзвичайно важливим кроком повинно стати народження УПЛ-ТБ. Це компанія, акціонерами якої в рівних частках будуть усі клуби елітного дивізіону. Її першочерговим завданням буде створити якісний продукт під назвою українська прем’єр-ліга, забезпечити повноцінний продакшн матчів чемпіонату, виготовлення конкурентного футбольного контенту та максимально успішно просувати його на ринку. В майбутньому це дозволить продавати продукт за ті кошти, на які очікують клуби УПЛ. УПЛ-ТБ – це підприємство, яке займається виробництвом якісного комерційно привабливого медіа-продукту для якнайширшої аудиторії. Для цього пропонуємо створити власну ОТТ-платформу відкритого типу, яка буде доступною для вболівальників і впродовж трьох сезонів безкоштовною. Таку ОТТ-платформу можна запустити хоч завтра. Для просування і доступності продукту необхідно буде використовувати й інші майданчики: соціальні медіа, інтернет-платформи, YouTube тощо.

Отримати менше ста тисяч доларів на рік за продаж своїх прав – не є вершиною мрій для клубів УПЛ, адже це мізерні кошти у розрізі видатків на діяльність та функціонування клубу. Саме тому одразу кілька клубів Української Прем’єр-Ліги не погоджуються на пропозицію компанії Setanta, адже вважають її вкрай заниженою і несправедливою. Каменем спотикання є також той факт, що продавши права компанії Setanta, ми фактично повністю заводимо український чемпіонат в сегмент платного телебачення. Розуміємо і поділяємо резони керівників київського Динамо, найбільш місткого з точки зору вболівальницької аудиторії клубу в Україні. Прибравши матчі Динамо із загального доступу, як клуб, так і чемпіонат ризикують втратити значну частину лояльної футбольної публіки", - йдеться в заяві.