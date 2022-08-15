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Setanta Sports - єдиний транслятор УПЛ сезону 2022/2023

Сьогодні 11:40 548 0
УПЛ оголосив про створення єдиного телепулу
Setanta Sports - єдиний транслятор УПЛ сезону 2022/2023
#Setanta Sports, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - УПЛ.

Більшість учасників УПЛ проголосували за створення єдиного телевізійного пулу.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Офіційним транслятором УПЛ стала міжнародна телекомпанія Setanta Sports.

Контракт розраховано на 3 сезони, сума контракту складає $16,2 млн.

Згідно зі статутом УПЛ, рішення вважається прийнятим, оскільки за нього проголосувала більш ніж половина учасників.

  Актуально: На сайті УПЛ з’явився календар чемпіонату України на наступний сезон

Матчі Чемпіонату України з футболу будуть доступні для глядачів на 3-х майданчиках:

  • Лінійні канали Setanta Sports (мінімум 4 матчі кожного туру в прямому ефірі + решта у записі)
  • ОТТ платформа Setanta Sports (всі матчі у прямому ефірі)
  • YouTube канал Setanta Sports (2 матчі у прямому ефірі + всі матчі у записі)
Окрім 2-х матчів кожного туру у прямому ефірі, абсолютно всі матчі УПЛ будуть у вільному доступі на Youtube всього через 15 хвилин після фінального свистка.
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