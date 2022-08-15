УПЛ оголосив про створення єдиного телепулу

Джерело - УПЛ.

Більшість учасників УПЛ проголосували за створення єдиного телевізійного пулу.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Офіційним транслятором УПЛ стала міжнародна телекомпанія Setanta Sports.

Контракт розраховано на 3 сезони, сума контракту складає $16,2 млн.

Згідно зі статутом УПЛ, рішення вважається прийнятим, оскільки за нього проголосувала більш ніж половина учасників.

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Матчі Чемпіонату України з футболу будуть доступні для глядачів на 3-х майданчиках:

Лінійні канали Setanta Sports (мінімум 4 матчі кожного туру в прямому ефірі + решта у записі)

ОТТ платформа Setanta Sports (всі матчі у прямому ефірі)

YouTube канал Setanta Sports (2 матчі у прямому ефірі + всі матчі у записі)

Окрім 2-х матчів кожного туру у прямому ефірі, абсолютно всі матчі УПЛ будуть у вільному доступі на Youtube всього через 15 хвилин після фінального свистка.