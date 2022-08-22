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Верес оголосив заявку на сезон УПЛ 2022/23

Сьогодні 12:46 165 0
Стала відома заявка Вереса на наступний сезон УПЛ
Верес оголосив заявку на сезон УПЛ 2022/23
#Верес, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - nkveres.com.

Верес оголосив футболістів, які будуть брати участь у чемпіонаті України.

Про це повідомляє пресслужба рівненського клубу.

До складу дев’ятої команди увійшло 24 гравці.

Заявка Вереса на сезон-2022/23:

Воротарі: 1. Вадим Ющишин, 47. Богдан Когут, 78. Арсеній Коркодим;

Захисники: 2. Роман Гагун, 3. Семен Вовченко, 19. Артем Данилюк, 24. Ігор Гук, 33. Роман Мірошник, 71. Сергій Шестаков, 95. Василь Курко, 99. Микола Квасний;

Півзахисники: 6. Максим Переходько, 8. Михаіл Гечев, 10. Дмитро Кльоц, 11. Віталій Дахновський, 15. Олександр Лебеденко, 17. Геннадій Пасіч, 25. Станіслав Шарай, 29. Валерій Кучеров, 42. Євген Пасіч, 77. Владислав Шарай;

Нападники: 7. Михайло Сергійчук, 9. Михайло Шестаков, 89. Микола Гайдучик.

Раніше Вірт озвучив фінансові можливості Вереса.

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