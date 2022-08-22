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Дикий відповів на заяву 1+1 про трансляцію матчів УПЛ

Сьогодні 16:55 276 0
Виконавчий директор УПЛ прокоментував заяву 1+1
Дикий відповів на заяву 1+1 про трансляцію матчів УПЛ
#Динамо Київ, #Зоря, #Рух, #СК Дніпро-1, #Українська асоціація футболу (УАФ), #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Tribuna.com.

Команди, які будуть транслювати матчі УПЛ не за правилами єдиного телепулу будуть покарані відповідно до нормативно-правових документів.

Про це повідомив виконавчий директор УПЛ Євген Дикий.

"Було проведено тендер, у якому взяло учать декілька компаній. У підсумку Прем'єр-лігою до виробництва сигналу залучено компанії Інженір Сервіс, Українська майстерня телебачення та Софт Груп".

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"Якщо медіагрупа 1+1 також виготовлятиме трансляції домашніх матчів Динамо, Дніпра-1, Зорі та Металіста ми будемо діяти відповідно до нормативно-правових документів УАФ та УПЛ", - сказав Дикий.

Нагадаємо, Setanta Sports виграла тендер і стала єдиним транслятором УПЛ на наступні 3 сезони, однак чотири клуби серед яких Динамо, Дніпро-1, Рух та Зоря домовилися про те, що домашні матчі цих команд в УПЛ покажуть канали групи 1+1.

Також, Рух запропонував УПЛ створити OTT-платформу.

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