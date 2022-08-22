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Марсель готовий задовольнити запити Аталанти по Маліновському

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Марсель готовий задовольнити запити Аталанти по Маліновському
#Аталанта, #Руслан Маліновський, #Марсель, #Мілан, #Тоттенгем

Джерело - Чемпіон.

Аталанта домовилася з Марселем про фінансову сторону угоди щодо трансферу Руслана Маліновського.

Про це повідомляє журналіст Віктор Вацко.

Також у підписанні гравця зацікавлений головний тренер Тоттенгема Антоніо Конте. Руслан теж хоче переїхати в Англію.

Лондонці наразі не задовольняють фінансові вимоги Аталанти. Тоттенгем торгується з італійцями, які вже отримали пропозицію, за яку готові відпустити Маліновського – від Марселя.

Нагадаємо, гол Маліновського допоміг Аталанті зіграти внічию з Міланом. Українець став найкращим гравцем своєї команди.

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