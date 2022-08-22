Марсель готовий задовольнити запити Аталанти по Маліновському

Джерело - Чемпіон.
Аталанта домовилася з Марселем про фінансову сторону угоди щодо трансферу Руслана Маліновського.
Про це повідомляє журналіст Віктор Вацко.
Також у підписанні гравця зацікавлений головний тренер Тоттенгема Антоніо Конте. Руслан теж хоче переїхати в Англію.
Лондонці наразі не задовольняють фінансові вимоги Аталанти. Тоттенгем торгується з італійцями, які вже отримали пропозицію, за яку готові відпустити Маліновського – від Марселя.
Нагадаємо, гол Маліновського допоміг Аталанті зіграти внічию з Міланом. Українець став найкращим гравцем своєї команди.