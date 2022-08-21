Маліновський - найкращий гравець Аталанти у матчі з Міланом

Українець відкрив рахунок у матчі

Джерело - Чемпіон.

Аталанта розписала мирову з чинним чемпіоном - Міланом у 2 турі італійської Серії А.

Найкращим гравцем господарів за версіями WhoScored та SofaScore став український півзахисник Руслан Маліновський.

Варто зазначити, що українець вийшов у стартовому складі і провів на полі 73 хвилини. Маліновський відкрив рахунок на 29-й хвилині і приніс своїй команді нічию.

WhoScored оцінив дії українця на 7,5. Найкращим у матчі став Ісмаель Беннасер, який зрівняв рахунок у поєдинку.

SofaScore виставив Маліновському 7.9 і також відзначив Беннасера найвищим балом.