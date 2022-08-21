Гол Маліновського допоміг Аталанті зіграти внічию з Міланом. Результати матчів 2 туру Серії А

Результати матчів 2 туру Серії А

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 21 серпня, в Серії А відбулося чотири матчі 2-го туру.

Аталанта розписала мирову з чинним чемпіоном - Міланом. Єдиним голом бергамасків відзначився український півзахисник Руслан Маліновський.

Чемпіонат Італії - Серії А

2 тур, 21 серпня

Наполі - Монца 4:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 35 Кварацхелія, 2:0 - 45+2 Осімхен, 3:0 - 62 Кварацхелія, 4:0 - 90+3 Кім Мін Дже

Емполі - Фіорентина 0:0

Аталанта - Мілан 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 29 Маліновський, 1:1 - 68 Беннасер

Болонья - Верона 1:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 21 Арнаутович, 1:1 - 43 Анрі

Нагадаємо, Маліновський віддає перевагу переходу в Тоттенгем.