Ньюкасл готовий продати свого вінгера Аллана Сен-Максімена.

Про це повідомляє журналіст Екрем Конур.

"Сороки" готові продати 25-річного француза за 40 мільйонів фунтів стерлінгів.

🚨Newcastle United will allow the sale of Allan Saint-Maximin if they receive a bid of £ 40 million.

