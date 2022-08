Гравець Арсенала Олександр Зінченко потрапив до стартового складу на домашній матч другого туру чемпіонату Англії проти Лестера.

Про це повідомляє пресслужба канонірів.

Зустріч розпочнеться о 17.00.

Це буде другий офіційний матч українця за лондонський клуб, в першому він зробив асист.

🚨 TEAM NEWS!



We're unchanged from our 2-0 win over Crystal Palace at Selhurst Park 🔥#ARSLEI