Син Сімеоне продовжить кар'єру у Наполі

Наполі орендує форварда Верони Джованні Сімеоне.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

27-річний аргентинець буде орендований у Верони за 3,5 млн євро та з опцією викупу за 12 млн євро. Особисті умови контракту з гравцем уже узгоджені.

Минулого сезону Серії А Сімеоне забив 17 голів, посівши четверте місце у списку бомбардирів.

