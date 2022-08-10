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Син Сімеоне продовжить кар'єру у Наполі

Сьогодні 14:10 75 0
Аргентинець піде на підвищення у Серії А
Син Сімеоне продовжить кар'єру у Наполі
#Верона, #Наполі

Джерело - Чемпіон.

Наполі орендує форварда Верони Джованні Сімеоне. 

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

27-річний аргентинець буде орендований у Верони за 3,5 млн євро та з опцією викупу за 12 млн євро. Особисті умови контракту з гравцем уже узгоджені.

Минулого сезону Серії А Сімеоне забив 17 голів, посівши четверте місце у списку бомбардирів.

Раніше Галатасарай підписав найкращого бомбардира Наполі.

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