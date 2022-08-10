Син Сімеоне продовжить кар'єру у Наполі

Джерело - Чемпіон.
Наполі орендує форварда Верони Джованні Сімеоне.
Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
27-річний аргентинець буде орендований у Верони за 3,5 млн євро та з опцією викупу за 12 млн євро. Особисті умови контракту з гравцем уже узгоджені.
Минулого сезону Серії А Сімеоне забив 17 голів, посівши четверте місце у списку бомбардирів.
Napoli are closing on Gio Simeone deal on loan [around €3.5m fee] also with buy option clause worth €12m from Verona. 🚨🔵 #transfers— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 9, 2022
Busy week for Napoli working also on Giacomo Raspadori from Sassuolo and Keylor Navas on loan from PSG. pic.twitter.com/rdrlG6qY6d
Раніше Галатасарай підписав найкращого бомбардира Наполі.