Галатасарай підписав найкращого бомбардира Наполі

Галатасарай підсилився двома гравцями

Джерело - Чемпіон.

Галатасарай оголосив про підписання нападника Дріса Мертенса та півзахисника Лукаса Торрейри.

Про це повідомила пресслужба турецького клубу.

35-річний Мертенс приєднався до Галатасарая на правах вільного агента після завершення контракту з Наполі, який він залишив у статусі найкращого бомбардира в історії клубу. На рахунку бельгійця 148 голів у 397 матчах за неаполітанську команду.

За 26-річного Торрейру Галатасарай заплатив Арсеналу 6 млн євро. Уругвайський хавбек підписав із турецьким клубом контракт до літа 2026 року.