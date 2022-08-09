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Галатасарай підписав найкращого бомбардира Наполі

Сьогодні 09:45 396 0
Галатасарай підсилився двома гравцями
Галатасарай підписав найкращого бомбардира Наполі
#Галатасарай, #Дріс Мертенс, #Торрейра, #Футбольні трансфери, #Арсенал Лондон

Джерело - Чемпіон.

Галатасарай оголосив про підписання нападника Дріса Мертенса та півзахисника Лукаса Торрейри.

Про це повідомила пресслужба турецького клубу.

35-річний Мертенс приєднався до Галатасарая на правах вільного агента після завершення контракту з Наполі, який він залишив у статусі найкращого бомбардира в історії клубу. На рахунку бельгійця 148 голів у 397 матчах за неаполітанську команду.

За 26-річного Торрейру Галатасарай заплатив Арсеналу 6 млн євро. Уругвайський хавбек підписав із турецьким клубом контракт до літа 2026 року.

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