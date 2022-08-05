Сезон АПЛ: новий формат та нові зірки

Джерело - Чемпіон.

Сезон Англійської Прем'єр-ліги 2022/23 вперше в своїй історії стартує в перший вікенд серпня, на тиждень раніше, ніж зазвичай. Пов’язано це з проведенням чемпіонату світу, який відбудеться у Катарі в листопаді та грудні цього року. Відповідно нетипово для себе сезон АПЛ братиме перерву між колами. Одразу після 16 туру, запланованого на 12-13 листопада, клуби зобов’язані відпустити гравців у розташування своїх збірних. Повертається чемпіонат Англії на Boxing Day тур 26 грудня, а закінчується 28 травня 2023-го року.



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Крім вимушеної паузи в чемпіонаті, цьогоріч на АПЛ чекає ще одна важлива зміна – можливість для команд проводити п’ять замін у матчі, замість трьох, але лише в три підходи. Це правило вже було апробовано в пост-ковідний період, а в березні клуби АПЛ проголосували за те, щоб повернути його на постійній основі.

Офіційно всі заявки клубів на сезон будуть сформовані лише 1 вересня. Саме тоді закривається трансферне вікно для Англії. Реєструвати нових гравців в АПЛ було дозволено з 10 червня, і англійські гранди вже оголосили про топові підписання, але достеменно знатимемо, хто запалюватиме в АПЛ цього сезону, а хто покине найкращу лігу світу, лише з 6го туру чемпіонату.

До цьогорічної чемпіонськї гонки в Англії доєднуються "Фулгем", "Борнмут" і "Ноттінгем Форест", які успішно подолали сито Чемпіоншіпу минулого сезону. Серед головних претендентів на титул залишаються чинний чемпіон "Манчестер Сіті" та "Ліверпуль". Саме ці два клуби ділили між собою "золото" останні 5 сезонів, при чому рахунок 4:1 на користь "Сіті".

Інтриги першого туру

"Крістал Палас" - "Арсенал"

Сезон АПЛ розпочнеться 5 серпня лондонським дербі, в якому "Крістал Палас" прийматиме "Арсенал" Олександра Зінченка. Капітан збірної України став одним з тих, хто вже вирішив свою клубну долю та перебрався в "червоний" Лондон з "Манчестер Сіті". "Каноніри" цього сезону серйозно налаштовані повернути собі місце мінімум в топ-4, про що свідчить не лише підписання Зінченка, а й прихід до команди Артети ще одного лідера "місцян" Жезуша. Що стосується самого матчу, то "Арсенал" виграв лише один з останніх 8 поєдинків з цим суперником. Більше того минулого сезону на "Селгерст Парк" "червоні" поступилися з рахунком 3:0, що в подальшому коштувало їм путівки в Лігу чемпіонів. А зважаючи на те, що "Крістал Палас" тренує легенда "Арсеналу" Патрік Війєра, матч відкриття сезону обіцяє бути принциповим та емоційним.

"Евертон" - "Челсі"

"Челсі" цьогоріч зробив найголовніший трансфер – змінив власника та команду менеджерів клубу. Від травня "аристократи" належать групі американських бізнесменів. Саме вони вже придбали для Тухеля англійського бунтаря Рахіма Стерлінга з "МанСіті" та досвідченого захисника "Лаціо" Каліду Кулібалі. При цьому лондонці дозволили собі розпрощатися одразу з кількома зірками, в тому числі Лукаку, Рюдігером, Крістенсеном та Саулем. Очевидно, що двері клубу в "синьому" Лондоні ще не закриті, оскільки чемпіонських амбіцій тут ніхто не приховує. Що стосується "Евертона", який дивом врятувався від пониження в класі минулого сезону, то "іриски" віддали свою головну атакувальну силу – Рішарлісона - в "Тоттенгем" за 56 мільйонів євро. Потенційну заміну Лемпард поки не знайшов. Але це зовсім не означає, що він не готовий дати бій своїй колишній команді на старті АПЛ. "Челсі" програли 4 останні матчі на "Гудісон Парк", більше того, виграли вони лише раз в останніх 8 поєдинках в гостях у "ірисок".

"Лестер Сіті" - "Брентфорд"

"Лестер" поки що не проявляє свої амбіції на трансферному ринку та намагається зберегти кістяк команди, яка минулого року зупинилася за крок до потрапляння в єврокубки. При чому на Меддісона досі претендує "Ньюкасл", а на Фофана накинув оком "Челсі", переговори йдуть, і як все вирішиться для гравців і клубу стане очевидно ближче до осені. Обидва готуються до старту сезону з "лисами", і скоріш за все зіграють з "Брентфордом". "Бджоли" цього літа приємно нас здивували, підписавши атакувального півзахисника "Дніпра" Єгора Ярмолюка. Його дебют а АПЛ може відбутися вже в першому турі. Щоправда, "Лестер" переміг в чотирьох останніх поєдинках проти цього суперника, хоч пропускав в трьох з них. І якщо ігрова інтрига в матчі не очевидна, то він все ж може бути особливим для Джеймі Варді. Якщо англієць заб’є, то повторить рекорд Ширера, Лемпарда та Руні, кожен з яких забив по 8 м’ячів у перших турах сезонів АПЛ. Нападник "лисів" відзначався голом у перших матчах сезону поки лише 7 разів.

Якщо не Роналду, то хто?

Головна зірка АПЛ минулого сезону Кріштіану Роналду може покинути "Манчестер Юнайтед" вже цього літа. І хоча манкуніанці роблять все можливе, щоб зменшити бажання португальця піти (навіть Сер Алекс Фергюсон, який знову повернувся в "МЮ", вмовляв Кріша залишитись), у КріРо можуть бути свої плани на майбутнє. Наприклад, в Мадриді.

Але в Англію вже перебрався гравець, який може залишити Криштіану в своїй тіні. Ерлінг Голанд – гравець "Манчестер Сіті", вміє тримати увагу на собі. Норвежцю ще потрібно буде адаптуватися в Англії, але з його цінником в 75 мільйонів та зарплатнею в 350 тисяч фунтів на тиждень вимагати від нього будуть тут і зараз. І це має бути феєрично!

"Ліверпуль" теж може похвалитися супер-трансфером. Дарвін Нуньєс з "Бенфіки" вже готується зіграти на "Енфілді". У 22-річного уругвайця фантастична статистика минулого сезону: 34 м’ячі в 41 поєдинку, і якщо він так буде запалювати в АПЛ, то "мерсисайдці" носитимуть його на руках.

І традиційно, вболіваємо за українців в АПЛ: Зінченка, Миколенка і тепер Ярмолюка.

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