Головне
Динамо переграло Штурм у першому матчі кваліфікації Ліги чемпіонів
Вчора 22:51 1235
Усик - Джошуа II: організатори представили перше промо відео реваншу
Сьогодні 12:53 107
Trinity Ukraine разом з Favbet поставили в Україну ще 2 карети швидкої допомоги для фронту
Сьогодні 12:40 68
Зоря зіграє з Університатею, АІК прийме Шкендію: розклад матчів кваліфікації Ліги конференцій
Сьогодні 09:55 444
Ільцер: Динамо заслужило перемогу
Сьогодні 09:10 625
Луческу: Циганков відчув біль, його довелося терміново замінити в основі
Сьогодні 08:41 533
Караваєв красивим голом приніс Динамо перемогу над Штурмом - ВІДЕО
Вчора 23:38 2775
Динамо - Штурм 1:0. Як це було
Вчора 22:51 10820
Динамо має тотальну перевагу в матчах із австрійськими клубами: історія протистоянь
Вчора 15:02 892
Усик викупив права на трансляцію бою-реваншу з Джошуа
Вчора 13:37 2742
Прямі трансляції

Олександрія переграла Кремінь у контрольному матчі

Сьогодні 11:11 200 0
Команди на двох забили аж вісім голів
Олександрія переграла Кремінь у контрольному матчі
#Кремінь, #Олександрія

Джерело - Чемпіон.

Олександрія у контрольному матчі перемогла Кремінь - 5:3.

Команда Юрія Гури відзначилася одним голом у першому таймі - відзначився Рибалка, який реалізував пенальті. Після перерви Олександрія зуміла суттєво покращити реалізацію гольових моментів, що призвели до м’ячів Гриня, Калітвинцева, Костишина та Кобзаря.

Контрольний матч
3 серпня

Олександрія - Кремінь 5:3

Голи: Рибалка, Гринь, Калітвинцев, Костишин, Кобзар - Куць (два), Азізов.

Нагадаємо Інгулець та Олександрія не виявили сильнішого у спарингу.

Коментарі ()
Популярне зараз
Динамо - Штурм - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги чемпіонів Динамо - Штурм - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги чемпіонів 3565
Матчі Динамо - Штурм транслюватимуть на Setanta Sports та 2+2 Матчі Динамо - Штурм транслюватимуть на Setanta Sports та 2+2 15774
Стало відомо, скільки українців підтримає Усика в бою проти Джошуа Стало відомо, скільки українців підтримає Усика в бою проти Джошуа 8852
Динамо - Штурм 1:0. Як це було Динамо - Штурм 1:0. Як це було 10820
Усик - Джошуа II: де дивитися онлайн бою за звання чемпіона світу Усик - Джошуа II: де дивитися онлайн бою за звання чемпіона світу 116336
Караваєв красивим голом приніс Динамо перемогу над Штурмом - ВІДЕО Караваєв красивим голом приніс Динамо перемогу над Штурмом - ВІДЕО 2775
Рекомендуємо
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 12820
Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини 48786
Що було не так із Шевченком у Дженоа, або Дуже італійське звільнення Що було не так із Шевченком у Дженоа, або Дуже італійське звільнення 5271
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 4974
Збірна України переграла Шотландію у плей-оф кваліфікації ЧС-2022 Збірна України переграла Шотландію у плей-оф кваліфікації ЧС-2022 3929
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 22826