Олександрія переграла Кремінь у контрольному матчі

Команди на двох забили аж вісім голів

Джерело - Чемпіон.

Олександрія у контрольному матчі перемогла Кремінь - 5:3.

Команда Юрія Гури відзначилася одним голом у першому таймі - відзначився Рибалка, який реалізував пенальті. Після перерви Олександрія зуміла суттєво покращити реалізацію гольових моментів, що призвели до м’ячів Гриня, Калітвинцева, Костишина та Кобзаря.

Контрольний матч

3 серпня

Олександрія - Кремінь 5:3

Голи: Рибалка, Гринь, Калітвинцев, Костишин, Кобзар - Куць (два), Азізов.

Нагадаємо Інгулець та Олександрія не виявили сильнішого у спарингу.