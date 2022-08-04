Олександрія переграла Кремінь у контрольному матчі

Джерело - Чемпіон.
Олександрія у контрольному матчі перемогла Кремінь - 5:3.
Команда Юрія Гури відзначилася одним голом у першому таймі - відзначився Рибалка, який реалізував пенальті. Після перерви Олександрія зуміла суттєво покращити реалізацію гольових моментів, що призвели до м’ячів Гриня, Калітвинцева, Костишина та Кобзаря.
Контрольний матч
3 серпня
Олександрія - Кремінь 5:3
Голи: Рибалка, Гринь, Калітвинцев, Костишин, Кобзар - Куць (два), Азізов.
Нагадаємо Інгулець та Олександрія не виявили сильнішого у спарингу.