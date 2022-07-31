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Динамо - Штурм: анонс і прогноз матчу кваліфікації Ліги чемпіонів

Сьогодні 17:00 557 0
Динамо - Штурм: анонс і прогноз матчу кваліфікації Ліги чемпіонів
#Динамо Київ, #Ліга чемпіонів, #Штурм Грац, #Ліга чемпіонів 2022/23

Джерело - Чемпіон.

Ліга чемпіонів-2022/23, Кваліфікація
3-й раунд, 1-й матч
3 серпня 2022 року. 21:00

Динамо (Київ, Україна) - Штурм (Грац, Австрія)
Місцевий стадіон (Лодзь, Польща)
Головний арбітр - Франсуа Летезьє (Франція)

Київське Динамо в третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів-2022/23 зіграє з австрійським Штурмом із міста Грац.

Перший поєдинок двоматчевого протистояння підопічні Луческу зіграють вдома, на Міському стадіоні в Лодзі (Польща).

Динамо

Віцечемпіон України зіграв лише дві офіційні гри з 12 грудня 2021 року. Кияни за сумою двох матчів пройшли турецький Фенербахче в другому раунді кваліфікації (0:0, 1:2 д.ч).

А уже через день після перемоги в Стамбулі Динамо програло в Благодійному матчі англійському Евертону (3:0). Щоправда, український клуб грав досить експерементальним складом - лідери команди або взагалі не грали, або вийшли на поле в другому таймі.

Наразі головний тренер Динамо Мірча Луческу, якому 29 липня виповнилося 77 років, не має проблем із травмованими гравцями. У таборі Динамо - усі здорові. Однак кияни мають сейрозну втрату - Бен'ямін Вербич перейшов до грецького Панатінаїкоса.

Штурм

Віцечемпіон Австрії зіграв уже дві гри в чемпіонаті - перемога та нічия. У другому турі підопічні Крістіана Ільцера перемогли на власному полі чинного чемпіона Зальцбург (2:1).

Навряд чи допоможуть Штурму травмовані півзахисники Якоб Янчер і Отар Кітеїшвілі. Також у лазареті австрійців - Гайргофер і Труммер.

Історія зустрічей

Раніше суперники не зустрічалися.

Цифри і факти

  • Динамо 14 разів зустрічалося з представниками Австрії - тотальна перевага української команди (9 перемог, 2 нічиї і 3 поразки);
  • Востаннє Динамо грало з австрійцями у Лізі Європи-2013/14. Тоді кияни на груповій стадії двічі зіграли з Рапідом (2:2, 3:1);
  • Сергій Сидорчук - єдиний із чинного складу, хто 9 років тому виходив на поле проти Рапіда;
  • Штурм двічі перетинався в офіційних матчах із представниками України - у раунді плей-оф кваліфікації ЛЄ 2009/10 австрійці за сумою двох матчів здолали Металіст (0:1 - у Харкові, 1:1 - у Граці).

Пряма мова

Мірча Луческу (головний тренер Динамо): очікуйте ближче до гри...

Крістіан Ільцер (головний трнеенер Штурма): очікуйте ближче до гри...

Орієнтовні склади

Динамо: Бущан, Кендзьора, Забарний, Попов, Вівчаренко, Сидорчук, Шапаренко, Буяльський, Циганков, Ванат, Беседін.

Штурм: Зібенгандль, Газібегович, Вютріх, Боркович, Морлі-Семюельс, Гірлендер, Горенц Станкович, Прасс, Хорват, Саркарія, Гейлунд.

Ставки букмекерів

Коефіцієнт на перемогу Динамо - 2,21, на перемогу Штурма - 3,3. Нічия - 3,35.

Прогноз чемпіона

Перемога Динамо - 2:1.

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