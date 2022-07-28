Луческу: Ми не можемо прийняти поведінку уболівальників Фенербахче

Головний тренер Динамо Мірча Луческу після гри з Фенербахче у кваліфікації Ліги чемпіонів розкритикував турецьких фанатів, які співали пісні на підтримку путіна.

Про це розповів сам румунський фахівець.

"Я питаю вас, чи ви знову порахували, скільки фолів ми зробили? Все було в рамках нашого плану, це спрацювало, і ми виграли.

Але ми не можемо прийняти поведінку вболівальників. Я не чекав таких скандувань. Дуже шкода", - відзначив Луческу.