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Луческу: Ми не можемо прийняти поведінку уболівальників Фенербахче

Сьогодні 09:29 870 0
Луческу розкритикував турецьких фанів, які скандували на підтримку путіна
Луческу: Ми не можемо прийняти поведінку уболівальників Фенербахче
#Динамо Київ, #Мірча Луческу, #Фенербахче

Джерело - sport.ua.

Головний тренер Динамо Мірча Луческу після гри з Фенербахче у кваліфікації Ліги чемпіонів розкритикував турецьких фанатів, які співали пісні на підтримку путіна.

Про це розповів сам румунський фахівець.

"Я питаю вас, чи ви знову порахували, скільки фолів ми зробили? Все було в рамках нашого плану, це спрацювало, і ми виграли.

Але ми не можемо прийняти поведінку вболівальників. Я не чекав таких скандувань. Дуже шкода", - відзначив Луческу.

Раніше Луческу не прийшов на пресконференцію у Туреччині через уболівальників Фенербахче.

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