Артета: Усі доклали величезних зусиль, щоб підписати Зінченка

Головний тренер лондонського Арсенала Мікель Артета задоволений трансфером Олександра Зінченка.

Про це розповів сам іспанський фахівець.

"Ми дуже раді, що Алекс приєднався до нас. Це гравець, якого я особисто дуже добре знаю, і продовжував стежити за ним після мого перебування в Манчестер Сіті.

Алекс - гравець високої якості, який додасть нам універсальності. Йдеться не лише про позиції, на яких він може грати, але й про універсальність, яку він надасть нам в атаці та захисті.

Алекс - людина з чудовими людськими якостями та характером, і я радий, що всі доклали величезних зусиль, щоб підписати Алекса", - відзначив Артета.