Артета: Усі доклали величезних зусиль, щоб підписати Зінченка

Джерело - arsenal.com.
Головний тренер лондонського Арсенала Мікель Артета задоволений трансфером Олександра Зінченка.
Про це розповів сам іспанський фахівець.
"Ми дуже раді, що Алекс приєднався до нас. Це гравець, якого я особисто дуже добре знаю, і продовжував стежити за ним після мого перебування в Манчестер Сіті.
Алекс - гравець високої якості, який додасть нам універсальності. Йдеться не лише про позиції, на яких він може грати, але й про універсальність, яку він надасть нам в атаці та захисті.
Алекс - людина з чудовими людськими якостями та характером, і я радий, що всі доклали величезних зусиль, щоб підписати Алекса", - відзначив Артета.
Раніше Арсенал оголосив про трансфер Зінченка.