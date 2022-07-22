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Артета: Усі доклали величезних зусиль, щоб підписати Зінченка

Сьогодні 20:40 483 0
Артета прокоментував перехід Зінченка
Артета: Усі доклали величезних зусиль, щоб підписати Зінченка
#Олександр Зінченко, #Арсенал Лондон

Джерело - arsenal.com.

Головний тренер лондонського Арсенала Мікель Артета задоволений трансфером Олександра Зінченка.

Про це розповів сам іспанський фахівець.

"Ми дуже раді, що Алекс приєднався до нас. Це гравець, якого я особисто дуже добре знаю, і продовжував стежити за ним після мого перебування в Манчестер Сіті. 

Алекс - гравець високої якості, який додасть нам універсальності. Йдеться не лише про позиції, на яких він може грати, але й про універсальність, яку він надасть нам в атаці та захисті. 

Алекс - людина з чудовими людськими якостями та характером, і я радий, що всі доклали величезних зусиль, щоб підписати Алекса", - відзначив Артета.

Раніше Арсенал оголосив про трансфер Зінченка.

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