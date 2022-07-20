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Ференцварош поступився Словану, Шериф зіграв внічию з Марибором. Результати матчів кваліфікації Ліги чемпіонів

Вчора 23:07 655 0
Результати матчів кваліфікації Ліги чемпіонів
Ференцварош поступився Словану, Шериф зіграв внічию з Марибором. Результати матчів кваліфікації Ліги чемпіонів
#Ліга чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі другого кваліфікаційного етапу Ліги чемпіонів сезону-2022/23.

Ліга чемпіонів УЄФА 2022/23.
Другий кваліфікаційний етап
20 липня

ХІК - Вікторія Пльзень 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 6 Хори, 1:1 - 50 Радулович, 1:2 - 57 Копіц

Маккабі Хайфа - Олімпіакос Пірей 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 7 Цінкернагель, 1:1 - 90+2 Хазіза

Ференцварош - Слован Братислава 1:2 (0:0)

Голи: 1:0 - 70 Захаріассен, 1:1 - 81 Кашія, 1:2 - 86 Барсегян

Марибор - Шериф 0:0

Нагадаємо, Динамо зіграло внічию з Фенербахче у кваліфікації Ліги чемпіонів.

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