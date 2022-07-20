Ференцварош поступився Словану, Шериф зіграв внічию з Марибором. Результати матчів кваліфікації Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі другого кваліфікаційного етапу Ліги чемпіонів сезону-2022/23.
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/23.
Другий кваліфікаційний етап
20 липня
ХІК - Вікторія Пльзень 1:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 6 Хори, 1:1 - 50 Радулович, 1:2 - 57 Копіц
Маккабі Хайфа - Олімпіакос Пірей 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 7 Цінкернагель, 1:1 - 90+2 Хазіза
Ференцварош - Слован Братислава 1:2 (0:0)
Голи: 1:0 - 70 Захаріассен, 1:1 - 81 Кашія, 1:2 - 86 Барсегян
Марибор - Шериф 0:0
Нагадаємо, Динамо зіграло внічию з Фенербахче у кваліфікації Ліги чемпіонів.