Експомічник де Дзербі у Шахтарі увійшов до тренерського штабу Ювентуса

Тренер пішов на підвищення

Джерело - Чемпіон.

Паоло Б'янко, який нещодавно працював у Шахтарі, працевлаштувався в Італії.

Про це повідомляє пресслужба Ювентуса.

44-річний італієць увійшов до тренерського штабу Макса Алегрі. В Україні Б'янко був помічником Роберто де Дзербі.

Ufficiale | Benvenuto a Paolo Bianco, che entra nello staff della Juventus come collaboratore tecnico! pic.twitter.com/UIPrcK0D1U — JuventusFC (@juventusfc) July 4, 2022

Зазначимо, що з великою ймовірністю і сам де Дзербі незабаром опиниться без роботи. У Шахтарі його має замінити Ігор Йовічевіч.