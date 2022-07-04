Експомічник де Дзербі у Шахтарі увійшов до тренерського штабу Ювентуса

Джерело - Чемпіон.
Паоло Б'янко, який нещодавно працював у Шахтарі, працевлаштувався в Італії.
Про це повідомляє пресслужба Ювентуса.
44-річний італієць увійшов до тренерського штабу Макса Алегрі. В Україні Б'янко був помічником Роберто де Дзербі.
Ufficiale | Benvenuto a Paolo Bianco, che entra nello staff della Juventus come collaboratore tecnico! pic.twitter.com/UIPrcK0D1U— JuventusFC (@juventusfc) July 4, 2022
Зазначимо, що з великою ймовірністю і сам де Дзербі незабаром опиниться без роботи. У Шахтарі його має замінити Ігор Йовічевіч.