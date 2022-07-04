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Експомічник де Дзербі у Шахтарі увійшов до тренерського штабу Ювентуса

Сьогодні 22:40 161 0
Тренер пішов на підвищення
Експомічник де Дзербі у Шахтарі увійшов до тренерського штабу Ювентуса
#Шахтар, #Ювентус

Джерело - Чемпіон.

Паоло Б'янко, який нещодавно працював у Шахтарі, працевлаштувався в Італії.

Про це повідомляє пресслужба Ювентуса.

44-річний італієць увійшов до тренерського штабу Макса Алегрі. В Україні Б'янко був помічником Роберто де Дзербі.

Зазначимо, що з великою ймовірністю і сам де Дзербі незабаром опиниться без роботи. У Шахтарі його має замінити Ігор Йовічевіч.

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