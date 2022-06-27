Вацко назвав наступного тренера Шахтаря

Віктор Вацко підтвердив інформацію про те, що Шахтар може очолити головний тренер Дніпра-1 Ігор Йовичевич.

Джерело - Чемпіон.

Хорватський наставник Дніпра-1 Ігор Йовичевич влітку очолить Шахтар.

Про це розповів коментатор Віктор Вацко.

"У Шахтаря буде новий тренер. Все виглядає так, що ним буде Ігор Йовичевич. Але є одне але – на момент зйомки цього випуску жодний документ не був підписаний. Поки нічого не підписано – може статися ще завгодно", – сказав Вацко.

48-річний хорват Ігор Йовічевіч працює з Дніпром-1 з осені 2020 року. У сезоні 2021/22 команда під його керівництвом посідала 3-тє місце і отримав право зіграти в раунді Q4 кваліфікації Ліги Європи, гарантувавши собі єврокубкову осінь.

Йовичевич також має досвід роботи з львівськими Карпатами, словенським Целе та Динамо Загреб.

Раніше повідомлялося, що Йовичевич на 99,9% очолить Шахтар.