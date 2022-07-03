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Головко залишається в Діназі і готуватиме команду до нового сезону

Сьогодні 11:11 293 0
Фахівець не провів жодного офіційного матчу на чолі команди
Головко залишається в Діназі і готуватиме команду до нового сезону
#Діназ, #Олександр Головко

Джерело - Sportarena.

Олександр Головко залишається у Діназі та готуватиме команду до нового сезону.

Про це повідомляє Sportarena.

Керівництво клубу Вишгороду розраховує на досвідченого тренера.

Головко очолив Діназ у лютому, але не встиг провести на чолі команди жодного офіційного матчу через повномасштабне вторгнення російських військ в Україну.

До приходу в Діназ Головко очолював Кремінь. Також досвідчений спеціаліст тренував юнацькі та молодіжну збірні України.

У сезоні-2021/22 Діназ виступав у групі А Другої ліги. На момент дострокової зупинки чемпіонату клуб з Вишгорода займав четверте місце в турнірній таблиці.

Раніше президент ПФЛ Олександр Каденко повідомив, що у чемпіонатах Першої та Другої ліг мають стартувати по 16 клубів. Сезон у ПФЛ може розпочатися наприкінці серпня чи на початку вересня.

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