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У Першій та Другій лігах може зіграти 32 клуби

Сьогодні 21:55 86 0
Каденко розповів про ситуацію щодо наступного сезону
У Першій та Другій лігах може зіграти 32 клуби
#Олександр Каденко

Джерело - ТК Футбол.

Незважаючи на війну в країні, клуби Першої та Другої ліги наразі розглядають можливість проведення сезону.

Про це заявив президент ПФЛ Олександр Каденко.

"На сьогодні ми підготували формати змагань для клубів Першої та Другої ліги. Сьогодні вони будуть всім надіслані. У понеділок в нас планується нарада з клубами Першої ліги та Другої ліги, будемо визначатись з форматами змагань. Підготовлено три варіанти. Підтверджено по 16 команд у Першій та Другій лігах. Всі розуміють, що економічна ситуація погіршиться, а клуби будуть виходити з того, як фінансово вигідніше їм буде брати участь у змаганні.

Станом на сьогодні ми маємо дві повноцінні ліги: Першу лігу та Другу лігу по 16 команд в кожній. З кожним днем ситуація може змінюватись але, якщо будуть відбуватись кардинальні зміни, ми будемо збиратись та приймати відповідні рішення.

Ми розглядаємо два варіанти старту: кінець серпня або початок вересня", - розповів Каденко.

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