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Миколенко: З Шотландією будемо битися до останньої хвилини

Сьогодні 12:54 133 0
Віталій Миколенко прокоментував повернення у збірну України
Миколенко: З Шотландією будемо битися до останньої хвилини
#Віталій Миколенко, #раунд плей-офф до ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

Збірна України буду битися у матчі плей-оф кваліфікації на ЧС-2022 проти команди Шотландії.

Про це розповів оборонець Віталій Миколенко.

"Коли я приїхав, казав хлопцям, що аж руки трусились – так радий був бачити всіх. В збірній я не був 9 місяців. Останній раз я був у вересні. Відчуття трошки інші, ніж коли я приїжджав з Динамо. Було багато одноклубників в збірній, і ти їх завжди бачив. А тут ти приїжджаєш, і скільки їх не бачив. Дуже скучив.

Так, Шотландія – дуже сильний суперник. Але такі ігри виграються душею. Фізично і тактично ми маємо бути підготовлені, але такі матчі виграються душею і великим бажанням. А цього у нас хоч відбавляй. 

У нас свій фронт. Футбол – це непередбачувана штука. Ти не знаєш, виграєш ти чи ні. Пообіцяти я можу, що ми будемо битися до останньої хвилини", – сказав Миколенко.

Матч плей-оф за вихід на ЧС-2022 Шотландія – Україна відбудеться 1 червня.

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