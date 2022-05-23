Шевченко зіграє у благодійному матчі зірок світового футболу

Матч розпочнеться о 21:30.

Джерело - Чемпіон.

23 травня у Мілані на стадіоні Сан-Сіро відбудеться благодійний матч за участю футбольних зірок Integration Heroes Match.

Про це повідомляє пресслужба Серії А.

Захід розпочнеться о 21.00, безпосередньо футбольний матч – о 21.30.

Участь в матчі візьмуть Андрій Шевченко, Самюель Ето’о, Ліонель Мессі, Андреа Пірло, Франческо Тотті, Пауло Дібала, Карлес Пуйоль та інші.

Вторговані кошти будуть частково передані фонду Самюеля Ето’о та некомерційній організації Slums Dunk Onlus, які піклуються про створення можливостей для розвитку та освіти через спорт.