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Клуби УПЛ розглядають два варіанти наступного сезону - Бурбас

Сьогодні 13:39 250 0
Ігор Бурбас прокоментував варіанти проведення наступного сезону УПЛ
Клуби УПЛ розглядають два варіанти наступного сезону - Бурбас
#Ігор Бурбас, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Долю наступного чемпіонату України вирішуватимуть клуби наприкінці місяця.

Про це повідомив журналіст Ігор Бурбас.

Актуально: Президент Колоса: Проводити УПЛ у Польщі чи Туреччині? Це неможливо

Зібрання учасників УПЛ планують на 25-26 травня.

"Продовження війни і відповідно воєнного стану унеможливлює проведення змагань на території України. Тому швидше за все розглядатимуть два варіанти:

• грати, але за кордоном (турецька Анталія - робочий варіант);

• чекати мирного часу і грати потім (умовно провести експрес-чемпіонат наступного року у лютому-травні на заході країни)", - розповів Бурбас.

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