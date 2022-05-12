Долю наступного чемпіонату України вирішуватимуть клуби наприкінці місяця.

Про це повідомив журналіст Ігор Бурбас.

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Зібрання учасників УПЛ планують на 25-26 травня.

"Продовження війни і відповідно воєнного стану унеможливлює проведення змагань на території України. Тому швидше за все розглядатимуть два варіанти:

• грати, але за кордоном (турецька Анталія - робочий варіант);

• чекати мирного часу і грати потім (умовно провести експрес-чемпіонат наступного року у лютому-травні на заході країни)", - розповів Бурбас.